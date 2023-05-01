Украинские тяжелоатлеты оказались под угрозой пропуска Игр-2024 из-за допинга

Inside the Games: украинские тяжелоатлеты могут пропустить Олимпиаду-2024 из-за допинга

Украинские тяжелоатлеты оказались под угрозой пропуска Олимпийских игр-2024 из-за допинговых нарушений. Об этом сообщает Inside the Games.

Как стало известно источнику, 10 марта во внесоревновательной пробе чемпионки мира и Европы в весовой категории до 81 килограмма Алины Марущак был найден запрещенный гидрохлоротиазид. На спортсменку было наложено временное отстранение.

Марущак стала третьей украинской спортсменкой, нарушившей допинг-правила после Игр-2020. Ранее положительные тесты сдали Руслан Кожакин и Богдан Тараненко. Спортсменам грозит четырехлетняя дисквалификация, однако у них остается возможность доказать свою невиновность.

По правилам Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), квоты национальной федерации могут быть отозваны, если в период с 23 июля 2021 года по 25 июля 2024 года совершено три или более допинговых нарушений. Таким образом, украинская сборная может пропустить Игры в Париже.

Летние Олимпийские игры в столице Франции должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.