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14:22, 1 мая 2023Культура

Алла Пугачева прокомментировала смерть модельера Вячеслава Зайцева

Алла Пугачева отреагировала на смерть модельера Вячеслава Зайцева словами благодарности

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская эстрадная певица Алла Пугачева прокомментировала смерть модельера Вячеслава Зайцева в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Исполнительница опубликовала фотографию дизайнера в молодости, отреагировав на его кончину словами благодарности: «Прощай, мой друг. Спасибо за все». Известно, что на протяжении долгого времени в период творческой деятельности артистки модельер подбирал ей наряды для выходов на сцену и красную дорожку.

Вячеслав Зайцев скончался на 86-м году жизни в больнице в Москве в воскресенье, 30 апреля. Его доставили в медицинское учреждение с кровотечением в желудке. Позже был назван диагноз дизайнера перед смертью.

Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, и Зайцева узнали за границей. Работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива №19.

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Анастасия Астахова
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