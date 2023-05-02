Адвокат оценил заявления ФСБ о связи Барсукова с убийством вице-губернатора

Адвокат назвал оговором показания о причастности Барсукова к убийству вице-губернатора

Адвокат Сергей Афанасьев, представляющий интересы лидера Тамбовской организованной преступной группировки (ОПГ) Владимира Барсукова (Кумарина), назвал неожиданным заявление ФСБ о причастности его клиента к убийству вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, совершенное в 1997 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Оценивая сообщение российской спецслужбы, защитник выразил недоумение новыми претензиями силовиков в адрес осужденного Барсукова. Афанасьев считает, что о причастности «ночного губернатора Петербурга» — так Барсукова прозвали в СМИ — к убийству Маневича могли заявить осужденные члены ОПГ, которые за его счет хотят облегчить свою участь и назвал оговором их показания.

«Как я понимаю, они сейчас находятся в местах лишения свободы, им можно сейчас обещать все, включая освобождение. И они вдруг что-то вспомнили через 25 лет. И непонятно, почему было обнародовано такое сообщение: предъявите сначала обвинение, получите показания от моего клиента», — заявил адвокат.

По его мнению, если суд признает Барсукова виновным в убийстве Маневича, то его могут осудить на пожизненный срок.

В феврале 2022 года ему вменили новые эпизоды преступлений — подстрекательство к убийству своих приближенных: охранника Георгия Позднякова, являвшегося совладельцем клуба «Голливудские ночи», и крестника Яна Гуревского. По версии следствия, Поздняков и Гуревский спровоцировали конфликт между Барсуковым и авторитетным бизнесменом Константином Яковлевым (Костя Могила), который был убит в мае 2003 года в Москве. Это уже пятое дело против Барсукова.

Лидера Тамбовской ОПГ — одной из самых влиятельных и жестоких преступных сообществ Петербурга на рубеже 1990-2000 годов — задержали в 2007 году. В 2019 году Барсуков был осужден на 24 года за заказное убийство, серию рейдерских захватов, вымогательство, организацию преступного сообщества. Также ему предъявлено обвинение в организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой.