Названы способы замедлить старение после 30 лет

Пластический хирург Петраш призвала отказаться от вредных привычек ради долгой молодости

Ради долгой молодости следует отказаться от вредных привычек, полагает пластический хирург, косметолог Надежда Петраш. В беседе с «Лентой.ру» она назвала способы замедлить старение после 30 лет.

По словам Петраш, процесс старения невозможно остановить, но существуют способы, которые способны его отсрочить. И это не только уход за собой, но и правильное питание, умеренное употребление алкоголя, отказ от курения, регулярные занятия физическими упражнениями и контроль за уровнем стресса. Плюс этих способов в том, что они доступны каждому.

Для продления молодости необходимо использовать защиту от солнца (закрывающая одежда, защитные средства). Фотостарение признано одной из основных причин появления морщин. Солнечные лучи разрушают гиалуроновую кислоту, которая синтезируется организмом, что ведет к потере эластичности кожи Надежда Петраш пластический хирург

Собеседница «Ленты.ру» рекомендовала использовать качественные косметические средства с антиоксидантами, ретинолом и витамином С для домашнего ухода за собой. Они помогают уменьшить видимые признаки старения: морщины, пигментацию и потерю упругости кожи.

Хороший сон — один из важных факторов, позволяющих предотвратить преждевременное старение. Так как регулярный и достаточный сон помогает восстановить клетки кожи и уменьшить признаки старения Надежда Петраш пластический хирург

Петраш отметила, что важно вовремя выявлять и устранять проблемы со здоровьем, которые ускоряют старение. Для этого нужно проходить регулярные обследования у врача.

На помощь в борьбе за молодость придет современная косметология, которая, по словам пластического хирурга, действительно помогает предотвратить и отсрочить старение. Ее основная задача — профилактика старения, добавила Петраш. С этой целью применяются различные процедуры: инъекции ботулотоксина, инъекционные методики, лазерные процедуры, массаж лица, химические пилинги, ультразвук и радиочастотное омоложение.

Ранее Надежда Петраш назвала самые опасные пластические операции для женщин. Среди них оказались ринопластика и липосакция.