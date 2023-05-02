В российском городе алабай напал на идущих в школу шестерых детей

В Улан-Удэ алабай с ошейником напал на шестерых детей, которые шли в школу

В Октябрьском районе Улан-Удэ собака породы алабай напала на шестерых детей, которые шли в школу. Об этом сообщила мэрия российского города в Telegram-канале.

«Двое детей после осмотра в ДРКБ поехали ставить прививки. Остальным нанесен имущественный ущерб, так как собака порвала одежду», — приводятся в сообщении слова консультанта отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрия Ларченко.

Он призвал жителей российского города сообщить информацию об агрессивной собаке, так как она представляет угрозу для людей.

По данным властей, на собаку бело-серого окраса был надет ошейник, ее хозяина в настоящее время устанавливают. После случившегося на отлов собаки выехали восемь бригад, на место происшествия прибыли сотрудники Комитета городского хозяйства и администрации района.

Ранее правительство России одобрило законопроект, который позволит властям регулировать своими законами право на усыпление бродячих собак. Новые нормы нужны для защиты населения в связи с неблагоприятной обстановкой в ряде субъектов, уточнили в кабмине.

Неблагоприятная обстановка с бродячими собаками сложилась в Оренбургской области — там стая собак набросилась на ребенка и насмерть его загрызла. Впоследствии депутаты парламента Оренбургской области направили в Госдуму предложение об умерщвлении бродячих собак. Согласно предложению, усыплять следует лишь агрессивных бездомных животных.