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21:57, 2 мая 2023Из жизни

Пациентка выпала из машины скорой помощи и умерла

The Sun: в Великобритании 66-летняя пациентка выпала из машины скорой помощи и умерла

Фото: Ian Taylor / Unsplash

Жительница Великобритании выпала из машины скорой помощи, когда ее привезли в больницу, и умерла. Об этом сообщает The Sun.

Утром 66-летнюю Аниту Вудфорд доставили в больницу из ее дома на процедуру диализа. Пациентку поместили в неправильное кресло-коляску, и, когда ее выгружали из кареты скорой помощи на территории больницы, она скатилась по пандусу. В результате произошедшего женщина получила травму головы и шеи и скончалась спустя две недели.

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На слушаниях по делу о ее смерти присяжным продемонстрировали видеозапись момента, когда помощница по уходу за больными Трейси Ли выкатывала кресло-коляску с Вудфорд из машины. На записи видно, как кресло-коляска катится по пандусу, после чего опрокидывается.

Ли рассказала суду, что не знает, почему все случилось именно так. Она заявила, что делала все так же, как и в любой другой день. Помощница подчеркнула, что никогда не думала, что подобное может случиться. Тем не менее после внутреннего расследования ее уволили.

Ранее сообщалось, что в английском городе Уэймут студент умер от заражения крови после того, как ему поставили неверный диагноз и отказали в лечении. В машине скорой у юноши остановилось сердце, и парамедики вызвали подкрепление, которое прибыло по неправильному адресу.

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Алиса Дмитриева
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