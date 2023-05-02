Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
УНИКС
Сегодня
20:00 (Мск)
Зенит
Единая лига ВТБ|1/2 финала
Барселона
Сегодня
20:30 (Мск)
Осасуна
Испания - Примера|33-й тур
Удинезе
4 мая
21:45 (Мск)
Наполи
Италия - Серия А|33-й тур
Арсенал
Сегодня
22:00 (Мск)
Челси
Англия - Премьер-лига|34-й тур
Реал Сосьедад
Сегодня
23:00 (Мск)
Реал Мадрид
Испания - Примера|33-й тур
17:59, 2 мая 2023Спорт

В России предрекли перемены в международных спортивных соревнованиях

Депутат Журова назвала возможным проведение Игр БРИКС в России

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Архитектура мирового спорта может измениться ввиду текущих событий. Не исключено, что странам придется объединяться по неким альтернативным принципам для того, чтобы иметь возможность полноценного проведения соревнований. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

Так, ранее министр спорта Олег Матыцин предложил провести Игры БРИКС в 2024 году на территории России.

«Интересны были бы летние Игры БРИКС, поскольку в союзе представлены достаточно серьезные с точки зрения летних видов спорта страны. Кроме того, любой международный опыт нужен и хорош. Не исключено, что через какое-то время архитектура мирового спорта будет меняться, страны начнут объединяться по неким принципам, чтобы давать возможность спортсменам получать соревновательный опыт», — допустила Журова.

Она добавила, что Россия может провести игры БРИКС на своей территории в 2024 году, у страны есть средства на подобное мероприятие.

«У нас в бюджете были заложены средства на международные соревнования до украинского конфликта. Кроме того, многие города у нас уже и так готовы к соревнованиям, ничего нового строить не нужно. Нужно только организовать процесс», — сказала депутат.

Ранее Матыцин заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) огласит свою позицию не ранее 26 июля 2023 года. Годом позже в этот день начнутся соревнования в Париже.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталия Белова
Обсудить
Последние новости
На Украине отреагировали на сообщение о гибели командующего теробороной ВСУ
Авиакомпания вынудила инвалида выползти из самолета и вызвала споры в сети
В США перечислили предполагаемые стратегические цели России в начале СВО
Патрушев заявил о создании Западом направленных против России лженаучных теорий
Ядовитая змея постучалась в дверь дома ради спасения сородича
Российский дизайнер рассказала об отношении Юдашкина к коллегам
В США рассказали о характеристиках переданных Киеву ракет Zuni
Бывший чемпион UFC бросил вызов Чимаеву
Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе
В ПЦУ захотели перенести празднование Рождества на католическую дату
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.