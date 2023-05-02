В России предрекли перемены в международных спортивных соревнованиях

Депутат Журова назвала возможным проведение Игр БРИКС в России

Архитектура мирового спорта может измениться ввиду текущих событий. Не исключено, что странам придется объединяться по неким альтернативным принципам для того, чтобы иметь возможность полноценного проведения соревнований. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

Так, ранее министр спорта Олег Матыцин предложил провести Игры БРИКС в 2024 году на территории России.

«Интересны были бы летние Игры БРИКС, поскольку в союзе представлены достаточно серьезные с точки зрения летних видов спорта страны. Кроме того, любой международный опыт нужен и хорош. Не исключено, что через какое-то время архитектура мирового спорта будет меняться, страны начнут объединяться по неким принципам, чтобы давать возможность спортсменам получать соревновательный опыт», — допустила Журова.

Она добавила, что Россия может провести игры БРИКС на своей территории в 2024 году, у страны есть средства на подобное мероприятие.

«У нас в бюджете были заложены средства на международные соревнования до украинского конфликта. Кроме того, многие города у нас уже и так готовы к соревнованиям, ничего нового строить не нужно. Нужно только организовать процесс», — сказала депутат.

Ранее Матыцин заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) огласит свою позицию не ранее 26 июля 2023 года. Годом позже в этот день начнутся соревнования в Париже.