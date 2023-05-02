В России предрекли перемены в международных спортивных соревнованиях
Архитектура мирового спорта может измениться ввиду текущих событий. Не исключено, что странам придется объединяться по неким альтернативным принципам для того, чтобы иметь возможность полноценного проведения соревнований. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила депутат Госдумы Светлана Журова.
Так, ранее министр спорта Олег Матыцин предложил провести Игры БРИКС в 2024 году на территории России.
«Интересны были бы летние Игры БРИКС, поскольку в союзе представлены достаточно серьезные с точки зрения летних видов спорта страны. Кроме того, любой международный опыт нужен и хорош. Не исключено, что через какое-то время архитектура мирового спорта будет меняться, страны начнут объединяться по неким принципам, чтобы давать возможность спортсменам получать соревновательный опыт», — допустила Журова.
Она добавила, что Россия может провести игры БРИКС на своей территории в 2024 году, у страны есть средства на подобное мероприятие.
«У нас в бюджете были заложены средства на международные соревнования до украинского конфликта. Кроме того, многие города у нас уже и так готовы к соревнованиям, ничего нового строить не нужно. Нужно только организовать процесс», — сказала депутат.
Ранее Матыцин заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) огласит свою позицию не ранее 26 июля 2023 года. Годом позже в этот день начнутся соревнования в Париже.