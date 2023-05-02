Во Владикавказе открылся восстановленный Дом Вахтангова

Дом-музей Вахтангова открыли во Владикавказе после реставрации

В столице Северной Осетии Владикавказе после реставрации открыли дом-музей, посвященный режиссеру Евгению Вахтангову. Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

В ходе реставрации на втором этаже здания оборудовали музей, а на первом — концертный зал. Кроме того, там появилось специальное общественное пространство.

«В этом доме он вырос и начал свою деятельность. Сегодня не только для республики, но и для всей России культурное событие. Наш Дом Вахтангова — очередной центр притяжения не только для республики, Юга России, но и для всей нашей родины», — заявил на церемонии открытия музея глава республики Сергей Меняйло.

В мероприятии также приняли участие правнучка режиссера Дина, артисты Театра имени Вахтангова и его директор Кирилл Крок. Вместе с главой Северной Осетии они высадили перед зданием музея сирень.

Ранее сообщалось, что в экспозицию дома-музея Вахтангова во Владикавказе войдут личные вещи режиссера, а также фотографии, которые ранее нигде не экспонировались.