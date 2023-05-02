Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:11, 2 мая 2023Интернет и СМИ

Россиян предупредили о фейковых рассылках об угрозе удара беспилотниками

SHOT: жителям Подмосковья рассылали фейковые сообщения об угрозе удара беспилотниками

Фото: Luis Villasmil / Unsplash

Более тысячи жителей Подмосковья получили в мессенджере Telegram ложные сообщения об угрозе удара беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). О фейковой рассылке россиян предупредил SHOT в своем Telegram-канале.

По данным издания, ложные сообщения поступали пользователям от фейковых аккаунтов МЧС. Авторы посланий уведомляли о якобы существующей угрозе атак БПЛА и призывали жителей спускаться в убежища. Сообщения активно рассылались жителям города Лыткарино Московской области.

«Оперативная информация. РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — прим. «Ленты.ру»): "Внимание! В Лыткарино угроза удара БПЛА. Срочно спуститесь в подвал"», — гласит текст фейковой рассылки. При этом подобные сообщения были отправлены с аккаунтов, не имеющих отношения к МЧС.

В конце марта хакеры взломали несколько радиостанций в Крыму и распространили сообщения о подготовке к эвакуации. Вскоре после этого советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что утверждения об эвакуации не соответствуют действительности.

Перед этим сообщалось, что в эфире нескольких радиостанций и телеканалов в Москве прозвучала информация о воздушной тревоге. В МЧС назвали эти данные недостоверными и объяснили их появление взломом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
В США перечислили предполагаемые стратегические цели России в начале СВО
Американский генерал оценил готовность Украины к наступлению
Создан первый в мире транзистор из дерева
Россиянин пошел за грибами и нашел 35 гранат
Раскрыта основная цель покупки малогабаритных квартир
Зеленский анонсировал новый большой пакет санкций против России
Защита устроившего стрельбу в казанской школе обжаловала пожизненное заключение
Занимавшиеся в спортзале полицейский и медсестра спасли жизнь посетительнице
Любительница уборки назвала самую грязную часть микроволновки
Россиянка предложила обидевшему ее любовнику секс-игру и в процессе убила его
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.