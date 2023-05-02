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11:48, 2 мая 2023Ценности

53-летняя Дженнифер Лопес появилась на Met Gala в обнажающем тело наряде

Певица Дженнифер Лопес посетила бал Met Gala в платье с глубоким декольте

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес появилась на ежегодном балу Met Gala в обнажающем тело платье. Соответствующие фото публикует издание Page Six.

53-летняя знаменитость вышла на публику в наряде длины маски люксового бренда Ralph Lauren. При этом верхняя часть упомянутого предмета гардероба с глубоким декольте была выполнена в виде частично оголяющего грудь и живот черного топа с подолом, а нижняя — переходила в облегающую розовую юбку. Кроме того, на размещенных кадрах певица продемонстрировала рельефный пресс. Свой образ звезда дополнила босоножками на массивном каблуке и беретом с вуалью.

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Ранее в апреле Кендалл Дженнер показала ягодицы на балу Met Gala. На фото было видно, что звезда вышла в свет в оголяющем ягодицы боди из стразов с длинными рукавами и серебристым воротником, а также черных ботинках на высокой платформе. Помимо этого, манекенщица сделала макияж в нейтральных оттенках и показала аккуратные серьги в виде цветов.

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Екатерина Ештокина
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