Названы основные стереотипы о рынке недвижимости Стамбула

Риелтор Михайлова: представление о том, что в Стамбуле дорогое жилье, является стереотипом

Представление о том, что в турецком Стамбуле есть только дорогое жилье, является стереотипом. Об этом и других мифах «Ленте.ру» сообщила руководитель офиса агентства недвижимости Easyhome Turkey Наталья Михайлова.

По словам риелтора, в районе Эсеньюрт средняя стоимость квадратного метра составляет около 15 тысяч лир (примерно 75 тысяч рублей), а в районе Бейликдюзю — 24 тысячи лир (около 101 тысячи рублей). Она отметила, что эти локации Стамбула считаются недорогими, сравнимыми с окраинами Москвы. Объекты там можно приобрести в рассрочку на два-три года, предварительно внеся 30 процентов от общей суммы. При этом специалист добавила, что, несмотря на то, что в турецком городе есть недорогая недвижимость, покупку жилья там сможет себе позволить не каждый россиянин. Например, для приобретения объекта в новом жилом комплексе с хорошей инфраструктурой в районе выдачи вида на жительство необходимо будет потратить от 150 тысяч долларов (примерно 11,9 миллиона рублей).

Еще один миф, который развеяла Михайлова — о том, что в Стамбуле есть только элитное жилье, а обычные лоты встречаются редко и располагаются далеко от моря. Это неправда. «В Стамбуле много разных жилых комплексов. Есть комплексы без инфраструктуры, которые обычно не продаются иностранцам. Но если мы говорим о "первичке", то за 150 тысяч долларов можно взять приличную квартиру 1+1 от 50 "квадратов". Это около 12 миллионов рублей. Это стоимость обычной двухкомнатной квартиры в Москве», — пояснила риелтор.

Другим заблуждением Михайлова назвала тот факт, что недвижимость в Стамбуле предназначена только для отдыха и инвестирования — напротив, в городе есть вся необходимая для жизни инфраструктура, а все районы связаны между собой высокоскоростными трассами или метро. Эксперт добавила, что жилье там можно приобрести для перепродажи, получения ВНЖ либо просто для проживания. При сдаче недвижимости в аренду риелтор порекомендовала искать съемщиков на средний или длинный срок, так как в силу сезонного фактора посуточная аренда может не принести стабильного дохода зимой.

Михайлова также опровергла факт о сложности с поиском подходящего жилья из-за наличия большого количества фейковых предложений на стамбульском рынке. По ее мнению, предложение отличается разнообразием и риелторам всегда есть, что показать клиенту под его запрос. Что касается выдачи видов на жительство, специалист подчеркнула, что условия ужесточились только по аренде, а в случае покупки недвижимости служит «хорошим выходом из этой ситуации».

В апреле руководитель отдела продаж компании BEST HOUSE ALANYA Валентина Леденева рассказала об основных стереотипах о рынке недвижимости турецкой Аланьи. Эксперт предупредила, что жилье там, вопреки убеждениям многих россиян, перестало быть очень доступным и по стоимости приблизилось к европейскому.