Фанатка Киркорова набросилась на артиста во время его концерта

Фанатка эстрадного певца Филиппа Киркорова набросилась на артиста во время его концерта

Поклонница российского эстрадного певца Филиппа Киркорова набросилась с объятиями на артиста во время его концерта. Об этом пишет «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию «Экспресс Газеты».

По данным издания, исполнитель принимал цветы от слушателей, когда на него набросилась фанатка. Оттаскивать от поп-звезды девушку пришлось охранникам. Она объяснила свой поступок тем, что очень любит Киркорова и является его фанаткой.

Ранее Филипп Киркоров объяснил свое появление в колготках на сцене во время своего выступления в Казахстане. Поп-исполнитель заявил, что сильно похудел, из-за чего во время концерта в Алма-Ате танцоры балета стащили с него лишний предмет гардероба. Случившееся, по словам музыканта, удивило его самого.