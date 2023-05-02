Объем наличных денег в России достиг рекорда

«Известия»: объем наличных денег в России достиг рекордных 16,7 трлн рублей

По итогам марта объем наличных денег в России достиг рекордных 16,7 триллиона рублей, подсчитали «Известия» на основе статистики ЦБ.

Только за февраль-март их число в обращении выросло на 510 миллиардов. Показатель увеличился вопреки сезонности — в некризисные года (2021-ый, 2019-ый и 2018-ый) объем живых денег в стране в середине весны оказывался ниже значения на начало года. Однако в 2023 году показатель начал расти с января, и за первые три месяца прибавил 343 миллиарда рублей.

По словам вице-президента Ассоциации банков России (АБР) Алексея Войлукова, к 25 апреля объем наличных в обращении и вовсе превысил 17 триллионов. Он объясняет такой результат обеспечением рублями новых регионов. Ранее в АБР предсказывали, что для обеспечения расчетов на этих территориях потребуется 900 миллиардов наличных. Главный аналитик ПСБ Денис Попов добавил, что спрос на наличные поднимают также экономическая и финансовая волатильность в стране.

Ранее ЦБ сообщал, что в марте доля россиян, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, оказалась максимальной за последние два года. Переход россиян к экономии наметился в октябре 2022 года, и с тех пор этот тренд только усиливался. По данным Росстата, доля личных доходов населения, идущая на сбережение, в четвертом квартале 2022 года выросла до 11,4 процента (похожий уровень был зафиксирован в 2015-2016 годах).