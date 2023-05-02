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18:32, 2 мая 2023Бывший СССР

Пригожин ответил на опровержение гибели командующего теробороной ВСУ

Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин в ответ на опровержение гибели Танцюры: будем работать дальше

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на опровержение гибели командующего территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Танцюры. Комментарий опубликовала его пресс-служба в Telegram.

«Спикер ВСУ Денис Зелинский опроверг гибель Танцюры. Что же, будем работать дальше», — заявил он.

Ранее Пригожин заявил, что под Артемовском был уничтожен автомобиль, в котором, предположительно, находился Танцюра. Впоследствии спикер командования теробороны Денис Зелинский опроверг данное заявление, подчеркнув, что «все живы и здоровы».

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Варвара Кошечкина
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