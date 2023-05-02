Украинский конфликт спровоцировал раскол в японском обществе

KN: украинский конфликт и ядерные учения КНДР спровоцировали общественный раскол в Японии

Японское общество на фоне украинского конфликта и проведения ядерных испытаний КНДР раскололось на два лагеря в вопросе пересмотра девятого пункта конституции страны об отказе от вооруженных сил. Об этом сообщает японское агентство Kyodo News (KN).

Согласно проведенному опросу, 49 процентов респондентов заявили, что японский парламент должен в ускоренном порядке приступить к обсуждению пересмотра конституции. Другие 48 процентов опрошенных ответили, что необходимость в ускоренном принятии соответствующих поправок в основном законе отсутствует.

Отмечается, что за принятие поправок выступили 53 процента из 3000 участвовавших в опросе японцев, а 45 процентов — против. При этом большая часть поддержавших поправки и выступивших за дальнейшую милитаризацию Японии объяснила свою позицию внешними угрозами России, Китая и КНДР.

Ранее агентство Kyodo со ссылкой на информированные источники сообщило, что Япония разрабатывает стратегию по нанесению ответных ударов по базам противника в случае внешнего нападения. По данным издания, новая стратегия в настоящее время обсуждается внутри правящей коалиции и предполагает тесное взаимодействие с США.