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07:02, 2 мая 2023Из жизни

Няня изнасиловала подростка рядом со спящим сыном

ABC 13: в США арестовали няню, изнасиловавшую подростка

Фото: Matthew Ansley / Unsplash

В американском городе Хьюстон, штат Техас, арестовали женщину, работающую няней. Ее подозревают в изнасиловании своего подопечного, сообщает ABC 13.

По версии следствия, 41-летняя Шарлин Корнегей совершила преступления в июле 2021 года. Для этого она пригласила к себе домой 13-летнего подростка, за которым ей поручили присматривать. Отцу жертвы няня объяснила, что хочет, чтобы подросток остался у нее на ночь и поиграл в видеоигры.

Когда мальчик вышел из ванной комнаты после душа, Корнегей приказала ему надеть бюстгальтер, платье и туфли на каблуке. Затем женщина раздела его и изнасиловала рядом со своим спящим сыном. По словам подростка, он просил няню остановиться, однако она сказала ему «заткнуться и терпеть как мужчина».

В тот же вечер Корнегей изнасиловала жертву во второй раз в ванной комнате. Мальчик снова попросил няню остановиться, и на этот раз она его послушала.

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Чтобы заставить подростка молчать о произошедшем, женщина начала угрожать ему. Она приставила нож к его половому члену и заявила, что отрежет, если мальчик расскажет кому-нибудь о случившемся. Несмотря на это, подросток сразу сообщил отцу, что стал жертвой насилия. Корнегей была арестована.

Во время совершения преступления женщина уже была осуждена за хранение наркотиков. Сейчас она находится в тюрьме под залогом в размере 200 тысяч долларов (15,9 миллиона рублей) за нападение при отягчающих обстоятельствах и хранение метамфетамина.

Ранее сообщалось, что в Великобритании бывший констебль полиции Аднан Али попал за решетку за домогательство к кадетам. Он регулярно общался на откровенные темы с несовершеннолетними девушками и юношами, проходившими обучение.

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Алиса Удовик
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