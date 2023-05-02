Появились детали по делу о забитом до смерти тренером семилетнем ученике

Суд поместил под стражу на четыре месяца тренера Халилова, забившего ученика до смерти

Сумгайытский городской суд в Азербайджане поместил под стражу на четыре месяца тренера по дзюдо и самбо Мехмана Халилова, забившего до смерти семилетнего ученика Фарида Бакарова в спортивной школе. Детали о деле сообщает Qafqazinfo.

В ходе следствия было установлено, что, после того как Халилов сломал ученику шею, он сообщил родственникам, что ребенок получил травмы в результате падения. Тренер отвез подопечного в больницу, не предупредив об этом семью. Затем он отправил Бакарова домой. Члены семьи увидели состояние мальчика и вновь отвезли его в больницу, где тот скончался.

Об убийстве ребенка стало известно ранее 2 мая. Халилов избивал мальчика и пинал его ногами. Семилетний ребенок получил перелом шеи и был доставлен в детскую больницу, где скончался.

Против Халилова было возбуждено уголовное дело по статье УК Азербайджана «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего по неосторожности». Тренер был задержан.