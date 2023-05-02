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19:16, 2 мая 2023Забота о себе

Психолог рассказала о пользе видеоигр при стрессе

Психолог Короткова: видеоигры в жанре военной стратегии помогают успокоиться при стрессе

Фото: Onur Binay / Unsplash

Видеоигры в жанрах военной стратегии или шутера могут помочь успокоиться при сильном стрессе. О возможной пользе виртуального развлечения рассказала Татьяна Короткова в беседе с NEWS.ru.

По мнению специалистки, погружение в мир «стрелялок» помогает человеку безопасно выплеснуть скопившиеся негативные эмоции и агрессию. «В шутерах и военных стратегиях, где предусмотрены боевые действия, происходит лечение гневом, выплеск эмоций за счет проявления агрессии в виртуальной реальности, а не в жизни», — объяснила Короткова.

Помимо этого, некоторым людям помогают справиться со стрессом игры-аркады и головоломки, продолжила психолог. Она объяснила, что при интеллектуальной нагрузке активируется парасимпатическая часть вегетативной нервной системы, уменьшающая выброс адреналина и других «гормонов стресса».

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Несмотря на возможный положительный эффект от видеоигр, психолог предупредила, что подобный метод снятия стресса не должен становиться привычкой. «Злоупотреблять играми нельзя, иначе сформируется зависимость, как от алкоголя и наркотиков. Вам все равно придется решать проблему, а игры — своего рода временное обезболивающее», — заключила Короткова.

Ранее американские ученые из Педагогического колледжа Университета Хьюстона и Университета штата Иллинойс опровергли негативное влияние видеоигр на когнитивные способности маленьких детей. Согласно их выводам, видеоигры никак не влияют на умственные способности дошкольников.

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Екатерина Улитина
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