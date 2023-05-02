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22:06, 2 мая 2023Экономика

В Литве зафиксировали отрицательные значения ВВП

Delfi: ВВП Литвы демонстрирует отрицательные показатели два квартала подряд

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Экономика Литвы демонстрирует отрицательные показатели уже два квартала подряд. Об этом пишет Delfi.lt со ссылкой на показатели, опубликованные в государственном агентстве данных.

По мнению авторов издания, это свидетельствует о том, что страна оказалась в состоянии технической рецессии. В первом квартале этого года ВВП Литвы зафиксирован на отметке в 15,8 миллиарда долларов.

По сравнению с значениями за четвертый квартал 2022 года, реальное изменение ВВП было отрицательным и составило минус 3 процента. В то же время в четвертом квартале прошлого года изменение ВВП составило минус 0,5 процента.

Отмечается, что в первом квартале этого года хуже всего себя показали оптовая и розничная торговля, обрабатывающая промышленность, а также сфера недвижимости и складирования. Экономика страны сократилась на 3,7 процента по сравнению с первым кварталом 2022 года.

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Юлия Мискевич
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