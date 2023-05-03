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10:43, 3 мая 2023Силовые структуры

Готовивших теракты в Крыму участников украинской агентурной сети арестовали

В Крыму суд арестовал участников украинской агентурной сети за подготовку серии терактов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Крыму суд арестовал семерых участников агентурной сети военной разведки Украины, которые готовили серию терактов и покушений на руководителей полуострова. Об этом в среду, 3 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Фигурантов, среди которых оказались граждане России и Украины, взяли под стражу на два месяца.

По данным силовиков, их целью были глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель парламента Крыма Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко, а также объекты транспортной инфраструктуры. Организатором терактов ФСБ назвала замглавы офиса президента Украины Зеленского Романа Машовеца.

Ранее ведомство показало задержание одного из агентов — украинца Виктория Подвального с позывным Сократ.

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Илона Палей
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