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19:10, 3 мая 2023Россия

Стало известно еще об одном замеченном в центре Москвы беспилотнике

Очевидцы сообщили еще об одном беспилотнике, замеченном в центре Москвы

Очевидцы сообщили еще об одном беспилотнике, замеченном в центре Москвы. Кадры публикует Telegram-канал «Соседи.Якиманка-Замоскворчье».

Как сообщили подписчики канала, дрон пролетал в районе Большой Полянки.

Судя по опубликованному видео, дрон принадлежит не к самолетному типу и является обычным квадрокоптером.

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Ранее сообщалось, что Украина предприняла попытку с помощью двух беспилотных летательных аппаратов нанести удар по резиденции президента России в Кремле. Налет дронов был отражен военными и сотрудниками спецслужб.

Предполагаемая атака беспилотников на Кремль попала на видео.

Марк Леонов
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