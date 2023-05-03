Стало известно еще об одном замеченном в центре Москвы беспилотнике

Очевидцы сообщили еще об одном беспилотнике, замеченном в центре Москвы

Очевидцы сообщили еще об одном беспилотнике, замеченном в центре Москвы. Кадры публикует Telegram-канал «Соседи.Якиманка-Замоскворчье».

Как сообщили подписчики канала, дрон пролетал в районе Большой Полянки.

Судя по опубликованному видео, дрон принадлежит не к самолетному типу и является обычным квадрокоптером.

Ранее сообщалось, что Украина предприняла попытку с помощью двух беспилотных летательных аппаратов нанести удар по резиденции президента России в Кремле. Налет дронов был отражен военными и сотрудниками спецслужб.

Предполагаемая атака беспилотников на Кремль попала на видео.