В Калининграде суд отменил приговор по делу об избиении актера Павла Прилучного в клубе

В Калининграде суд отменил приговор в отношении местного бизнесмена Владимира Семенова по делу об избиении российского актера Павла Прилучного. Об этом сообщает «КП-Калининград».

В ноябре 2022 года предпринимателю назначили наказание в виде исправительных работ сроком на один год и пять месяцев с удержанием 15 процентов от заработной платы в доход государства. В ходе судебного процесса действия мужчины, избившего звезду «Мажора», переквалифицировали со статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека» на «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Как рассказывал Прилучный в суде, в ноябре 2020 года он прилетел на съемки в Калининград и после очередного рабочего дня заглянул в клуб «Завод». После этого владелец пригласил его на второй этаж и стал беспричинно избивать. Артист заявил, что в момент инцидента находился в трезвом состоянии, не вступал в конфликты с подсудимым, а также не знает, за что его избили. Актер рассказал, что обвиняемый напал на него сзади и нанес десять ударов, и добавил, что в результате он перенес несколько операций.

При этом, по версии Семенова, Прилучный сам инициировал спарринг и предложил подняться на второй этаж, где располагался зал для единоборств. Также он якобы отказался надеть боксерские перчатки, чтобы имитировать уличную драку, и первым стал нападать.

Адвокат Семенова рассказывал, что его подзащитный действовал в состоянии необходимой обороны, однако суд посчитал эти доводы несостоятельными. Приговор не устроил и защиту Прилучного.

В результате дело будет рассмотрено в том же суде в ином составе.