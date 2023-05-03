Диета с низким содержанием жиров снизила риск преждевременной смерти

JIM: диета с низким содержанием жиров снижает риск преждевременной смерти на 18 процентов

Ученые из Пекинского университета обнаружили, что диета с низким содержанием жиров снижает риск преждевременной смерти на 18 процентов. Выводы клинического исследования опубликованы в Journal of Internal Medicine (JIM).

В ходе работы авторы проанализировали данные 371 159 человек в возрасте от 50 до 71 года, полученные на протяжении 23,5 года. За весь период наблюдения произошло 165 698 смертей. Участники придерживались низкоуглеводной диеты или рациона питания с низким содержанием жиров.

Результаты показали, что диеты с низким содержанием жиров и высоким потреблением растительного белка и высококачественных углеводов приводили к меньшему количеству смертей от всех причин, от сердечно-сосудистых заболеваний и рака. В частности, общий риск смертности снизился на 18 процентов, от болезней сердца — на 16 процентов, а от онкологических заболеваний — на 18 процентов. Напротив, приверженцы низкоуглеводной диеты были подвержены значительно более высоким рискам общей смертности, от сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

В марте 2023 года международная группа специалистов выявила, что соблюдение средиземноморской диеты снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний у женщин на 24 процента, а смертность от всех причин — на 23 процента.