В России выпивающую многодетную мать заподозрили в избиении больной дочери

В Волжском постоянно выпивавшую многодетную мать заподозрили в избиении больной дочери

В городе Волжский Волгоградской области мать четырех детей постоянно выпивала и била дочь с врожденным заболеванием. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МВД по российскому региону.

По данным министерства, у 34-летней женщины есть четверо детей в возрасте двух, трех, 12 и 16 лет. Воспитанием двух из них занимается первый бывший муж россиянки, воспитанием еще одного — второй бывший муж. 16-летний ребенок многодетной матери проживает с ней и бабушкой.

Правоохранители подозревают, что россиянка, зная, что ее дочь страдает врожденным заболеванием, не ухаживала за ней и перекладывала эти заботы на пожилую мать. Помимо этого, полученные на содержание больной дочери деньги женщина тратила на личные нужды.

Мать четверых детей задержали, она созналась в содеянном. Следователи возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем и о жестоком обращением с несовершеннолетним.

Ранее в Минусинске женщину заподозрили в избиении полуторагодовалого ребенка-инвалида на камеру. Следствие считает, что россиянка посылала видео бывшему мужу, отцу ребенка, к которому испытывала неприязнь.