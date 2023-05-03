«Слоновья прогулка» 40 истребителей F-16 попала на фото и видео

ВВС США провели «слоновью прогулку» 40 истребителей F-16 и 9 беспилотников MQ-9

Военно-воздушные силы (ВВС) США на базе Холломан в штате Нью-Мексико провели «слоновью прогулку» 40 истребителей F-16 и 9 беспилотников MQ-9. Об этом пишет The Drive.

Издание обратило внимание на попавшие в сеть фотографии, сделанные с борта находящегося в воздухе MQ-9. На снимках можно заметить 49 летательных аппаратов, находящихся на взлетно-посадочной полосе. Кроме снимков, издание опубликовало видео упражнения.

The Drive уверяет, что «слоновья прогулка» демонстрирует высокий уровень готовности, военную мощь и соответствующий уровень навыков личного состава ВВС США.

Издание отмечает, что использование в подобном упражнении беспилотных и пилотируемых летательных аппаратов в настоящее время является уникальным явлением. В публикации соответствующая демонстрация возможностей ВВС США называется проблеском того, что может происходить в недалеком будущем.

В марте 2022 года Министерство национальной обороны Республики Корея показало «слоновью прогулку» 28 истребителей пятого поколения F-35A.