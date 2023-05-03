Поп-исполнитель Филипп Киркоров рассказал о любимом человеке, но не назвал имя партнерши

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров рассказал о любимом человеке. Его слова приводит MK.RU.

Имя предполагаемой партнерши 56-летний артист называть не стал. Киркоров упомянул о своей возлюбленной в ходе разговора о своем новом проекте. «Никогда не умел копить, умею только зарабатывать и вкладывать. Я купаюсь в роскоши своей сценической жизни, а приходя домой, обретаю обычный домашний уют и тепло», — сказал эстрадный певец, отметив, что дома его ждут. «И сегодня я не один. Мое сердце занято не только зрителем, но и человеком, ради которого мне хочется жить и творить...» — подчеркнул Киркоров.

Ранее поклонница Филиппа Киркорова набросилась с объятиями на артиста во время его концерта. Это произошло в тот момент, когда исполнитель принимал цветы от слушателей. Оттаскивать от поп-звезды девушку пришлось телохранителям.