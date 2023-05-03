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09:34, 3 мая 2023Спорт

Российский вратарь повторил рекорд НХЛ 27-летней давности

Россиянин Бобровский повторил рекорд по победной серии вратарей «Флориды» в плей-офф НХЛ

Фото: Bob DeChiara / USA TODAY Sports / Reuters

Российский вратарь «Флорида Пантерс» Сергей Бобровский повторил клубный рекорд 27-летней давности. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции «Флорида» обыграла «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась со счетом 4:2. Бобровский отразил 34 из 36 бросков по воротам и был признан третьей звездой матча.

Для Бобровского эта победа стала четвертой подряд в серии плей-офф. Таким образом, он повторил рекорд «Флориды» по победной серии вратарей в плей-офф НХЛ. Ранее такого показателя достиг Джон Ванбисбрук в 1996 году.

Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года. Всего 34-летний российский голкипер провел в НХЛ 642 встречи. В текущем сезоне он сыграл 50 матчей, 24 из которых завершились победой.

Дарья Коршунова
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