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08:25, 3 мая 2023Силовые структуры

СКР закрыл дело о гибели бывшей участницы шоу «Дом-2» Анастасии Кочервей

В Петербурге СКР закрыл дело о гибели бывшей участницы шоу «Дом-2» Анастасии Кочервей
Анастасия Кочервей

Анастасия Кочервей. Фото: Telegram-канал «112»

В Петербурге Следственный комитет России (СКР) прекратил расследование гибели бывшей участницы «Дома-2» Анастасии Кочервей — дело о причинении смерти по неосторожности было закрыто из-за отсутствия состава преступления. Об этом сообщает «Фонтанка».

По сведениям издания, следователям удалось восстановить события 7 августа 2022 года — дня, когда девушку в последний раз видели живой. Днем Анастасия созвонилась с матерью, а вечером поехала к приятелю, живущему на Кондратьевском проспекте, и занялась с ним сексом. Затем мужчина вызвал подруге такси и проследил, что девушка доехала до дома.

Таксист рассказал сотрудникам СКР, что отвез Анастасию по указанному адресу, но она попросила его задержаться, после чего переоделась и попросила отвезти ее на машине к Финскому заливу. Водитель так и сделал, после чего высадил пассажирку.

Изначально следователи проверяли водителя на причастность к гибели Кочервей, но подозрения не подтвердились.

13 августа 2022 года в Финском заливе обнаружили женское тело. Генетическая экспертиза подтвердила, что погибшей является Кочервей. Выяснилось, что девушка попала в воду живой, а перед смертью она употребляла наркотики. 25 августа СКР возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. 31 августа подозреваемого в убийстве задержали.

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Елизавета Новикова
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