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13:23, 3 мая 2023Культура

Данила Козловский уехал из России

SHOT: актер театра и кино Данила Козловский уехал из России

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Актер театра и кино Данила Козловский уехал из России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что артист покинул страну после скандала с активистом Виталием Бородиным и отменой его спектаклей. По данным источника SHOT, Козловский улетел в Стамбул и, предварительно, это не конечная точка его маршрута.

UPD: Позже в беседе с РИА Новости пресс-секретарь Козловского опроверг сообщения о его отъезде из России. «Никто никуда не уехал», — заявил представитель знаменитости.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Бородин обратился в прокуратуру с просьбой проверить Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил России (ВС РФ). В обращении на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова кроме прочего указывалось, что после начала военной спецоперации актер уехал в США, а сейчас планирует вернуться в Россию и выступить на сценах театров Москвы и Санкт-Петербурга. Козловский, в свою очередь, подал иск о защите чести и достоинства к Бородину, но суд его не принял.

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Сергей Равин
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