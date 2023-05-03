Названы предостерегающие влюбленных от совместного проживания сигналы

MBG: партнеры должны научиться разрешать конфликты, прежде чем начинать жить вместе

Прежде чем начинать жить вместе, влюбленные должны научиться разрешать конфликты, призывают специалисты по отношениям и психотерапевты. В статье для издания MBG они назвали предостерегающие от совместного с партнером проживания сигналы.

На вопрос, когда лучше съезжаться с партнером, нет конкретного ответа, уверяет психотерапевт Бет Гулотта. Важно принять четкое, продуманное решение вместе. Необходимо быть честным о своей готовности и причинах, по которым возникает желание жить вместе, добавила она.

Специалист по вопросам брака и семьи Неха Прабху уверена, что когда дело доходит до определения временных рамок, «почему» важнее, чем «когда».

25 процентов пар начинают жить вместе через четыре месяца после начала романа

Психотерапевт Лорен Коршак рекомендует построить прочную основу для здорового общения и разрешения конфликтов, чтобы гарантировать, что отношения не обернуться постоянным стрессом.

У меня есть клиенты, которые расстались почти сразу после того, как стали жить вместе. Переезд и сопутствующие стрессы были первыми реальными проблемами, с которыми они столкнулись в отношениях Лорен Коршак психотерапевт

Специалисты назвали сигналы, говорящие о том, что паре рано съезжаться. Первым из них является давление со стороны одного партнера, принуждающего другого к совместному проживанию. Не лучшим стимулом для начала ведения общего быта является и финансовая выгода. «Если ваша основная причина жить вместе — сэкономить деньги, подумайте дважды, прежде чем двигаться дальше, — предостерегает Прабху. — Хотя это и привлекательный вариант, совместная жизнь также требует умственной, эмоциональной и физической близости».

Слишком скорое начало совместной жизни может навредить отношениям. Партнеры могут все еще находиться в состоянии первоначальной влюбленности и не думать о причудах и недостатках избранника. Совместная жизнь может усилить разногласия из-за отсутствия прочного фундамента отношений

«В 99 процентах случаев совместное проживание не следует рассматривать или использовать как решение проблем в отношениях», — говорит Коршак. Например, если партнеры часто ссорятся или пытаются согласовать напряженные рабочие графики, совместная жизнь не решит этих проблем за одну ночь, считает психотерапевт. Она добавила, что при подобной мотивировке совместный быт создаст еще больше проблем и конфликтов.

Если пара не в состоянии решить разногласия здоровым, уважительным способом, им рано жить вместе, настаивает Коршак. Также не стоит начинать жить вместе тем, у кого нет доверия к партнеру.

Коршак добавила, если влюбленные не могут четко понять, зачем им жить вместе, что они получат от нового этапа в отношениях, является ли это шагом к браку или простым развлечением — им рано съезжаться.

Ранее психотерапевт Андреа Воктер назвала простой способ избежать конфликтов в отношениях. Она предложила начинать перемены с себя.