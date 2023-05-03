Депутат Шеремет: попытки украинской армии атаковать Крым БПЛА были санкционированы в США

Попытки украинских войск атаковать Крым беспилотниками были санкционированы США. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости обвинил Вашингтон в данных действиях.

«Ни для кого не секрет, что киевские власти шага не делают без наставления и одобрения американских и британских спецслужб, поэтому ответственность за все происходящее должны нести прежде всего власти США», — отметил он.

По его словам Вашингтон не только поддерживает, но и санкционирует удары по Крыме и другим российским территориям. Шеремет считает, что киевские власти давно превратились в террористический режим, организовывая теракты и диверсии.

«Учитывая, что Украина сейчас находится полностью на содержании у американцев, предлагаю объявить США спонсором терроризма», — заявил депутат.

Михаил Шеремет подчеркнул, что Штаты заигрались в роль супердержавы, поэтому их ждет бесславный конец.

В апреле бывший командующий силами НАТО в Европе, американский генерал Бен Ходжес объяснил, почему Украина и Запад стремятся захватить Крым. Он отметил, что США и ее союзники стремятся получить контроль над морскими перевозками. По его словам, благодаря полуострову Россия главенствует в северном побережье Черного моря.

В свою очередь, обозреватель издания Asia Times Уве Парпарт заявил: в случае если США и другие страны-члены НАТО попытаются помочь Украине захватить Крым, это станет пересечением красной черты для России. По мнению Парпарта, успешное наступление Киева на юге маловероятно.