Появились новые кадры с места пожара в резервуаре с нефтью на Кубани

Shot опубликовал новые кадры с места пожара в резервуаре с нефтью на Кубани

Появились новые кадры с места пожара в резервуаре с нефтью в Темрюкском районе Кубани. Видеозапись публикует Telegram-канал Shot.

На снятых очевидцем кадрах видно, как из охваченного огнем резервуара вырываются черные клубы дыма. На месте инцидента работают экстренные службы.

Пожар на объекте в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края начался в ночь на среду, 3 мая, ему присвоили третий ранг сложности. По последним данным, площадь пожара составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Угрозы населенному пункту нет, в результате случившегося никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной пожара стала атака двух беспилотников. Официально эта информация пока не подтверждена.

На территории Краснодарского края действует средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.