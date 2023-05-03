Украина понадеялась получить самолеты после начала контрнаступления

Президент Украины Зеленский заявил о надеждах получить самолеты для ВСУ после наступления

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал скорое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) и понадеялся, что после его начала республика получит самолеты от западных партнеров. Об этом украинский лидер заявил на пресс-конференции в Финляндии, его цитирует РИА Новости.

«Почему я уверен, что у нас будут самолеты? Потому что скоро у нас будут наступательные действия — после них, уверен, нам дадут самолеты, хотелось бы, чтобы наоборот было, но есть как есть», — сказал Зеленский.

Ранее президент Украины прибыл с официальным визитом в Финляндию и встретился с лидером страны Саули Ниинисте. Также Зеленский посетит саммит с лидерами стран Северной Европы.

Глава комитета по международным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол ранее заявил, что контрнаступление украинских войск станет переломным моментом в дальнейшей поддержке Киева со стороны Запада.