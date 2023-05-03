Двух обвиняемых в совершении терактов в Бердянске объявили в розыск

СКР объявил в розыск двух граждан, причастных к терактам в Бердянске осенью 2022 года

Следователи установили личности двоих граждан, причастных к терактам против силовиков и чиновников Бердянска, совершенных осенью 2022 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Им заочно предъявлены обвинения по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Они скрываются за пределами России, в связи с чем их объявили в розыск. Суд заочно выдал санкцию на арест.

По данным СКР, двое обвиняемых руководили действиями троих арестованных исполнителей терактов, направленных против сотрудников правоохранительных органов и органов госвласти. Теракты были совершены в Бердянске с августа по октябрь 2022 года.

9 февраля сообщалось, что в Запорожской области российские силовики задержали группу диверсантов, подозреваемых в причастности к пяти терактам на территории Бердянска. В доме у одного из них — Алексея Макаренко — был обнаружен тайник, в котором хранились гранаты, боеприпасы, автомат Калашникова АК-74. Он, как полагают оперативники, давал другим диверсантам наводку для совершения взрывов. Координатором и фактическим руководителем группы был сотрудник внутренних дел Бердянска, который в настоящее время служит в Главном управлении разведки Украины.

Среди жертв бывший сотрудник ГИБДД, позже выполнявший обязанности коменданта города, который, несмотря на полученные после взрыва ранения, смог выжить. Также группа причастна к убийству замглавы мэра города по ЖКХ Олега Бойко и его жены, занимавшейся проведением референдума. Также их жертвой стал Павел Ищук — первый заместитель главы администрации по вопросам коммуникации.