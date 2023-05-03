Последствия сокрытия Киевом деталей контрнаступления от союзников оценили
Западные союзники Киева могли сами порекомендовать властям Украины не сообщать им детали готовящегося контрнаступления, считает политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил последствия сокрытия подробностей о планах Киева на поле боя.
«Последние два месяца говорят об этом готовящемся контрнаступлении, а для любого контрнаступления важен элемент неожиданности. Учитывая, что протяженность фронта очень большая, и нужно понимать, что стороны не могут держать одинаково большое количество войск на всем протяжении этого фронта. Необходимо так или иначе держать в неизвестности своего оппонента относительно передвижений. С одной стороны, кто-то может сказать, что большое количество разговоров о контрнаступлении само по себе размывает идею о том, что контрнаступление будет каким-то неожиданным. С другой стороны, есть мнение, что лучше меньше говорить об этом, а больше соблюдать секретности», — объяснил он.
Поскольку Украина понимает, что элемент неожиданности испарился, они каким-то образом пытаются отмолчаться, прежде чем это контрнаступление случится, если оно случится, конечно
Ранее издание Politico со ссылкой на неназванные источники в Европе сообщило, что Киев держит в секрете детали своего весеннего контрнаступления. Такое решение приняли из-за возможной утечки информации, которая может поставить под угрозу позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби в беседе с изданием отметил, что отсутствие информации перед началом контрнаступления не будет сюрпризом для американской стороны.
1 мая министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна выходит на финишную прямую в вопросе подготовки к контрнаступлению.
29 апреля президент Украины Владимир Зеленский в интервью порталу Yle и другим скандинавским новостным агентствам анонсировал контрнаступление ВСУ на Крым. Глава государства заявил, что, по его мнению, украинским военным удастся оттеснить российские войска и вернуть полуостров под контроль Киева.