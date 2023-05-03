Последствия сокрытия Киевом деталей контрнаступления от союзников оценили

Политолог Бышок допустил, что Запад сам рекомендовал Киеву скрыть детали контрнаступления

Западные союзники Киева могли сами порекомендовать властям Украины не сообщать им детали готовящегося контрнаступления, считает политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил последствия сокрытия подробностей о планах Киева на поле боя.

«Последние два месяца говорят об этом готовящемся контрнаступлении, а для любого контрнаступления важен элемент неожиданности. Учитывая, что протяженность фронта очень большая, и нужно понимать, что стороны не могут держать одинаково большое количество войск на всем протяжении этого фронта. Необходимо так или иначе держать в неизвестности своего оппонента относительно передвижений. С одной стороны, кто-то может сказать, что большое количество разговоров о контрнаступлении само по себе размывает идею о том, что контрнаступление будет каким-то неожиданным. С другой стороны, есть мнение, что лучше меньше говорить об этом, а больше соблюдать секретности», — объяснил он.

Поскольку Украина понимает, что элемент неожиданности испарился, они каким-то образом пытаются отмолчаться, прежде чем это контрнаступление случится, если оно случится, конечно Станислав Бышок кандидат политических наук

Ранее издание Politico со ссылкой на неназванные источники в Европе сообщило, что Киев держит в секрете детали своего весеннего контрнаступления. Такое решение приняли из-за возможной утечки информации, которая может поставить под угрозу позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби в беседе с изданием отметил, что отсутствие информации перед началом контрнаступления не будет сюрпризом для американской стороны.

1 мая министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна выходит на финишную прямую в вопросе подготовки к контрнаступлению.

29 апреля президент Украины Владимир Зеленский в интервью порталу Yle и другим скандинавским новостным агентствам анонсировал контрнаступление ВСУ на Крым. Глава государства заявил, что, по его мнению, украинским военным удастся оттеснить российские войска и вернуть полуостров под контроль Киева.