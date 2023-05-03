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20:44, 3 мая 2023Наука и техника

Физическая активность снизила риск развития рака

Физические упражнения снизили вероятность рака и повысили эффективность его лечения

Фото: Overade Company / Unsplash

Финские ученые из Университета Турку и их коллеги из Каролинского института в Швеции обнаружили, что физическая активность снижает риск развития рака и повышает эффективность его лечения, а также качество жизни больных. Результаты исследований опубликованы в журналах Frontiers in Physiology и Scientific Reports.

В общей сумме в двух работах были изучены данные 28 пациентов, у которых недавно диагностировали лимфому и новообразования в молочной железе. Возраст первой группы составлял от 20 до 69 лет, а второй — от 37 до 73 лет. Всех испытуемых попросили выполнять десятиминутную тренировку на велосипеде. Перед занятиями у них один раз взяли образцы крови, а также два раза после них.

Выяснилось, что во время физических упражнений в кровотоке пациентов с лимфомой увеличилось количество цитотоксических Т-клеток и NK-клеток. У больных раком молочной железы занятия спортом повысили общее количество лейкоцитов, промежуточных моноцитов. При этом изменения показателей быстро проходило: у большинства пациентов количество иммунных клеток вернулось к уровню, соответствующему состоянию покоя, уже через 30 минут после окончания упражнения.

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Кроме того, удалось выявить корреляцию между интенсивностью физической активности и количеством иммунных клеток в обеих группах. Так, чем выше показатели частоты сердечных сокращений и кровяного давления, тем больше иммунных клеток попадает в кровоток.

Исследователи пришли к выводу, что упражнения легкой или умеренной интенсивности длительностью около десяти минут вызывают увеличение количества иммунных клеток, которые необходимы для борьбы с раком.

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Елена Апазиди
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