Украина использовала свадебный салон в Москве для поставок взрывчатки в Крым

Украина использовала свадебный салон в Москве для доставки взрывчатых веществ в Крым

Гражданка Украины Марина Матущак, завербованная Главным управлением разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины, использовала свадебный салон в Москве для доставки взрывчатки и компонентов для взрывных устройств в Россию. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Взрывчатые вещества были спрятаны в бытовых плитах. Владелица салона познакомилась с украинкой четыре года назад в Москве на одной из свадебных выставок. Матущак представляла украинский бренд платьев, женщины обменялись контактами.

В течение трех лет женщины не общались. 20 января 2023 года Матущак вышла на связь и спросила у предпринимательницы, продает ли она платья. После этого она предложила купить у нее платья и возить их через Финляндию.

Изначально россиянка отказалась, потому что не хотела заниматься перевозками через другую страну. В конце февраля женщина вновь вышла на связь и сказала, что теперь ее компания находится в Болгарии и она может доставлять платья напрямую в салон с хорошими скидками. В результате женщина согласилась.

Вскоре ей пришла посылка с платьями, однако в ней находились и две электроплиты. Марина написала владелице салона, что их нужно переправить по другому адресу якобы из-за того, что изначально ее фирма не смогла связаться с адресатом. По данным ФСБ, плиты доставлялись в Россию на автомобилях, а затем отправлялись к местам терактов через СДЭК и транспортные компании. Отправителями были предприниматели, сотрудничающие с болгарской компанией Матущак.

Целью украинской разведки были глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель парламента Крыма Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко, а также объекты транспортной инфраструктуры. Организатором терактов ФСБ назвала замглавы офиса президента Украины Зеленского Романа Машовеца.