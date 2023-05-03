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15:01, 3 мая 2023Спорт

Объявлен файткард турнира по кулачным боям TOP DOG 20

Главным поединком турнира по кулачным боям TOP DOG 20 станет бой Погодина и Бегаева

Изображение: пресс-служба TOP DOG

Турнир по кулачным боям TOP DOG 20 состоится 7 мая в московском Vegas City Hall. Как рассказали организаторы, в главном бою чемпион лиги в полусреднем весе Денис Погодин проведет защиту перстня против Исы Бегаева по кличке Палач.

Погодин и Бегаев подходят к поединку с одинаковым послужным списком: четыре победы и ни одного поражения. Одним из главных событий вечера также станет бой между чемпионом в легком весе Кантемиром Калажоковым (4 победы, 0 поражений) и главным ветераном лиги Мельником (Алексей Мельников; 7 побед, 4 поражения). Мельник станет первым бойцом TOP DOG, выходившим в сено 12 раз.

В файткард турнира также вошли Павел «Берсерк» Шелест, Адилжан «Адос» Сандибеков, Мурад «Дедок» Арцулаев, Евгений «Шиша» Шишков, Иван «Панчер» Майданчук, Максим «ВДВ» Федоров , Владимир «Джанго» Чеботарев, Иса «Тандовский» Исаев и другие.

О том, что в Москве пройдет юбилейный турнир по кулачным боям TOP DOG 20, сообщалось в апреле. Турнир станет двадцатым состязанием на голых кулаках и тридцатым турниром под эгидой TOP DOG.

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Варвара Кошечкина
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