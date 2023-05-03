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11:18, 3 мая 2023Мир

МИД Турции допустил встречу с представителями России, Сирии и Ирана

Глава МИД Турции: встреча с представителями России, Сирии и Ирана может состояться 10 мая

Фото: Murad Sezer / Reuters

Встреча представителей России, Турции, Сирии и Ирана может состояться 10 мая. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает информационное агентство Anadolu.

Дипломат сообщил, что встреча запланирована в Москве. Однако он не уточнил, на каком уровне пройдут переговоры.

Ранее глава турецкого внешнеполитического ведомства прокомментировал зерновую сделку. По его мнению, проблема в этом вопросе заключается в неисполнении требований России. Он подчеркнул, что стороны продолжают прикладывать усилия по продлению сделки.

25 апреля в Москве состоялась встреча министра обороны России Сергей Шойгу с иранским, турецким и сирийским коллегами. В ходе переговоров они обсудили вопрос противодействия террористическим угрозам и борьбы с экстремистскими группировками в Сирии.

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Семен Александров
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