МИД Турции допустил встречу с представителями России, Сирии и Ирана

Глава МИД Турции: встреча с представителями России, Сирии и Ирана может состояться 10 мая

Встреча представителей России, Турции, Сирии и Ирана может состояться 10 мая. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает информационное агентство Anadolu.

Дипломат сообщил, что встреча запланирована в Москве. Однако он не уточнил, на каком уровне пройдут переговоры.

Ранее глава турецкого внешнеполитического ведомства прокомментировал зерновую сделку. По его мнению, проблема в этом вопросе заключается в неисполнении требований России. Он подчеркнул, что стороны продолжают прикладывать усилия по продлению сделки.

25 апреля в Москве состоялась встреча министра обороны России Сергей Шойгу с иранским, турецким и сирийским коллегами. В ходе переговоров они обсудили вопрос противодействия террористическим угрозам и борьбы с экстремистскими группировками в Сирии.