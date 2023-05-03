Володин назвал власти Украины террористами после удара по Кремлю

Спикер Госдумы Володин заявил, что власти Украины являются террористической организацией

Украинские власти являются террористической организацией. Об этом после удара украинских дронов по Кремлю в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, удар по Кремлю — теракт против президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что Украина попыталась с помощью двух беспилотных летательных аппаратов нанести удар по резиденции главы государства в Кремле. Налет дронов был отражен.

Рассуждая об атаке, Володин сравнил «отдавшего приказ о совершении терактов» президента Украины Владимира Зеленского с главарями других террористических группировок.

Володин добавил, что Зеленский причастен к ядерному шантажу, убийствам политических и общественных деятелей, диверсиям и покушениям.

Ранее стали известны подробности атаки беспилотников на Кремль. Предполагаемая атака беспилотников на Кремль попала на видео.