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16:50, 3 мая 2023Россия

Володин назвал власти Украины террористами после удара по Кремлю

Спикер Госдумы Володин заявил, что власти Украины являются террористической организацией

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Украинские власти являются террористической организацией. Об этом после удара украинских дронов по Кремлю в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, удар по Кремлю — теракт против президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что Украина попыталась с помощью двух беспилотных летательных аппаратов нанести удар по резиденции главы государства в Кремле. Налет дронов был отражен.

Рассуждая об атаке, Володин сравнил «отдавшего приказ о совершении терактов» президента Украины Владимира Зеленского с главарями других террористических группировок.

Володин добавил, что Зеленский причастен к ядерному шантажу, убийствам политических и общественных деятелей, диверсиям и покушениям.

Ранее стали известны подробности атаки беспилотников на Кремль. Предполагаемая атака беспилотников на Кремль попала на видео.

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Марк Леонов
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