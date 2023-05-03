Володин назвал власти Украины террористами после удара по Кремлю
Украинские власти являются террористической организацией. Об этом после удара украинских дронов по Кремлю в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, удар по Кремлю — теракт против президента России Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что Украина попыталась с помощью двух беспилотных летательных аппаратов нанести удар по резиденции главы государства в Кремле. Налет дронов был отражен.
Рассуждая об атаке, Володин сравнил «отдавшего приказ о совершении терактов» президента Украины Владимира Зеленского с главарями других террористических группировок.
Володин добавил, что Зеленский причастен к ядерному шантажу, убийствам политических и общественных деятелей, диверсиям и покушениям.
Ранее стали известны подробности атаки беспилотников на Кремль. Предполагаемая атака беспилотников на Кремль попала на видео.