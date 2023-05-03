Экс-солистка «Ленинграда» выплатила режиссеру полмиллиона из-за секс-скандала

Экс-солистка «Ленинграда» выплатила режиссеру «ОБЖ» полмиллиона рублей из-за секс-скандала

Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс выплатила режиссеру Максиму Демченко полмиллиона рублей спустя 1,5 года после суда из-за секс-скандала. Об этом сообщает «Фонтанка».

В 2020-м году исполнительница обвинила кинематографиста в сексуальных домогательствах и насилии во время съемок его сериала «ОБЖ». По словам артистки, которая на момент съемок была несовершеннолетней, Демченко принуждал юных актрис к сексу.

Режиссер, в свою очередь, назвал заявления Вокс бредом. По его мнению, обвинения артистки связаны с тем, что он не пригласил ее сниматься в продолжении проекта. Демченко подал на певицу в суд.

Разбирательство длилось на протяжении года, в результате суд принял решение в пользу режиссера и обязал исполнительницу выплатить истцу полмиллиона рублей. Сообщается, что перевод денежных средств состоялся только спустя полтора года после суда, когда приставы вынесли постановление о запрете регистрационных действий на три принадлежащих Вокс автомобиля класса люкс.

Ранее французская актриса Ева Грин одержала победу в суде против киностудии White Lantern, занимавшейся производством неснятого фильма «Патриот» с ее участием, и получила один миллион долларов.