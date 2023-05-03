Генерал назвал вероятные места пусков попытавшихся атаковать Кремль дронов
Дроны, которые попытались атаковать Кремль, могли быть запущены с территории Подмосковья или Москвы. Об этом заявил герой России, генерал-майор Сергей Липовой, чьи слова приводит НСН.
«Скорее всего запускали с территории Москвы или Подмосковья. Беспилотник сейчас можно собрать на коленке или на балконе городской квартиры. Продолжается проверка нашей системы ПВО, насколько прикрыты стратегические объекты в преддверии 9 мая», — пояснил военнослужащий.
Липовой выразил надежду, что в ближайшее время правоохранительные органы определят исполнителей. Помимо того, он предположил, что в скором времени количество систем противовоздушной обороны над Москвой будет усилено.
О попытке атаки украинских беспилотников на Кремль стало известно днем 3 мая. Это произошло ночью, попытка удара была пресечена системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
В Кремле назвали случившееся покушением на главу государства и террористическим актом. Там также заявили, что Россия оставляет за собой право ответить на действия Украины, где и когда посчитает нужным.