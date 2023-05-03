Сын модельера Вячеслава Зайцева раскрыл подробности предстоящих похорон отца

Сын Вячеслава Зайцева Егор объяснил выбор кладбища в Подмосковье желанием отца

Сын российского модельера Вячеслава Зайцева Егор раскрыл подробности предстоящих похорон отца. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал РЕН ТВ.

Мужчина объяснил причину выбора кладбища в городе Щелково Московской области. «На земле, где он хочет быть, — в Щелково. В черте города роскошный храм. Он вообще хотел быть на территории усадьбы, понимаете? Меня все эти дни попрекают, что я хочу отца где-то спрятать от людей. Поэтому я пошел на компромисс. Будет большое хорошее кладбище в Щелково», — рассказал Егор Зайцев.

Прощание с Вячеславом Зайцевым состоится в четверг, 4 мая, в 12 часов в соборе Троицы Живоначальной в Щелкове.

Ранее стало известно, что Вячеслав Зайцев скончался на 86-м году жизни в больнице в Москве. Тяжелобольной дизайнер, отметивший в марте свое 85-летие, был доставлен в больницу с кровотечением в желудке. Врачи сделали Зайцеву компьютерную томографию, после чего отправили в отделение реанимации.

Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, благодаря чему Зайцева узнали за границей. Работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива № 19.