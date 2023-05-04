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15:33, 4 мая 2023Мир

Венгрия обозначила позицию по санкциям ЕС против российской ядерной энергетики

Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт не допустит санкций ЕС против ядерной энергетики РФ

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Будапешт не допустит введения санкций против ядерной энергетики РФ по причине того, что эти рестрикции напрямую коснутся энергобезопасности страны. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после встречи в Брюсселе по вопросам развития ЕС, сообщает ТАСС.

Сияйрто сообщил, что в Совете ЕС поступали предложения о включении российских предприятий и компаний ядерной энергетики в состав 11-го пакета рестрикций. «Я хотел бы повторить здесь и сейчас, что ничего подобного не будет. Венгрия не допустит никаких ядерных санкций, даже самых минимальных», — обозначил позицию Будапешта министр.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что республика будет вводить вето на все санкции Европейского союза (ЕС) против ядерной энергетики России по причине того, что это изменит внутренние цены на энергию и будет стимулировать инфляцию.

Такой же позиции придерживается президент Болгарии Румен Радев, который заявлял, что страна также присоединится к вето из-за негативных последствий для собственной энергетики в случае принятия ограничительных мер ЕС.

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Виктория Кондратьева
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