Apple признала первый iPad Air устаревшим

MacRumors: Apple добавила в список устаревших устройств iPad Air первого поколения

Компания Apple пополнила список устаревших гаджетов. Об этом сообщает издание MacRumors.

Американская корпорация определяет то или иное устройство устаревшим, если с момента прекращения его продаж прошло более семи лет. На основании этого Apple признала устаревшим самый первый iPad Air — девайс первого поколения был выпущен в ноябре 2013 года. Также компания добавила в список винтажных гаджетов монитор Thunderbolt Display.

Планшет iPad Air получил 9,7-дюймовый IPS-дисплей, процессор Apple A7, 1 гигабайт оперативной памяти, от 16 гигабайт встроенной памяти, одинарную камеру разрешением 5 мегапикселей, аккумулятор емкостью 8600 миллиампер-часов. Также аппарат имеет кнопку Home с дактилоскопическим сенсором Touch ID.

Представленный в 2011 году Thunderbolt Display имел 27-дюймовый экран. Монитор был оценен в 999 долларов, девайс сняли с производства в 2016 году.

В начале апреля инсайдеры рассказали, что iPhone X не получит обновления до iOS 17. Таким образом Apple признает первый смартфон с «монобровью» устаревшим.