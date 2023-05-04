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20:11, 4 мая 2023Из жизни

70-летний турист отбился камнем от внезапно напавшей на него пумы

Fox News: 70-летний турист в США отбился от напавшей на него пумы камнем

Фото: J & C Sohns / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Турист в штате Юта, США, сумел отбиться камнем от пумы, которая внезапно напала на него в каньоне. Об этом сообщает Fox News.

70-летний Эван Рэй Нильсон шел по каньону, когда на него напала пума. Мужчина сумел отбиться от дикого животного камнем. Ему удалось избежать серьезных травм — он отделался порезами на руках и голове.

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Пострадавший рассказал, что чувствует себя нормально после нападения, но признал, что для него это было большим шоком. Нильсон сумел самостоятельно доехать до больницы города Спэниш-Форк.

Менеджер по сохранению природы Управления охоты и рыбных ресурсов штата Юта Скотт Рут заявил, что столкновения между людьми и пумами происходят очень редко. Специалисты разыскивают пуму, чтобы усыпить ее.

Ранее сообщалось, что в американском городе Натроп, штат Колорадо, пума напала на супругов, отдыхавших в джакузи, и расцарапала мужчине голову. Оказавшись в безопасности, мужчина промыл раны на макушке и возле правого уха, которые остались у него после нападения.

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Алиса Дмитриева
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