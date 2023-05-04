Дрон в небе Киева сняли на видео

Падение дрона в Киеве сняли на видео

Дрон в небе над украинской столицей сняли на видео. Кадры публикует издание «Страна».

На ролике видно, как беспилотник пролетает над площадью Независимости, в этот момент по нему ведется стрельба. Впоследствии в дрон попадает снаряд, он вспыхивает и падает на постройки.

Ранее сообщалось, что в небе над центром Киева видны дроны, система противовоздушной обороны (ПВО) пытается их поразить. В городе была объявлена воздушная тревога. По словам очевидцев, в Киеве более 20 минут вели стрельбу, пытаясь сбить летательные аппараты.