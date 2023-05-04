Раскрыт секретный смысл фирменного жеста актера Педро Паскаля
Глава отдела поведенческих наук в британской компании, занимающейся вопросами психического благополучия, Джеймс Милфорд назвал фирменный жест американского актера Педро Паскаля простым и действенным способом унять волнение и беспокойство на публичных мероприятиях. Секретный смысл привычки актера он раскрыл изданию Metro.
По словам Милфорда, жест, который звезда «Одного из нас», «Игры престолов» и «Мандалорца» часто использует на красной дорожке — прикладывает руку к груди или животу — помогает уменьшить тревогу и успокоиться. Это движение работает наподобие объятий, объяснил специалист, оно дает чувство защищенности и спокойствия.
Рука на сердце помогает не рассматривать тревогу как врага и победить ее, это является физическим выражением поддержки. Исследования подобных жестов показали, что они могут стимулировать у человека ощущение стойкости
Кроме того, Милфорд дал несколько советов, которые помогут успокоиться перед выступлением или важным мероприятием. Он рекомендовал держать при себе какой-нибудь небольшой предмет, который можно незаметно взять в руку в моменты тревоги, и сосредоточиться на ощущениях от прикосновения к его материалу и форме. Такой же успокаивающий эффект имеет практика осознанного дыхания, когда человек переносит внимание с внешних факторов на вдохи и выдохи.
Ранее стало известно, что Педро Паскаль сыграет в сиквеле «Гладиатора». Переговоры между актером и компанией Paramount находятся на финальной стадии.