Раскрыт секретный смысл фирменного жеста актера Педро Паскаля

Фирменный жест звезды «Мандалорца» Педро Паскаля объяснили борьбой с волнением

Глава отдела поведенческих наук в британской компании, занимающейся вопросами психического благополучия, Джеймс Милфорд назвал фирменный жест американского актера Педро Паскаля простым и действенным способом унять волнение и беспокойство на публичных мероприятиях. Секретный смысл привычки актера он раскрыл изданию Metro.

По словам Милфорда, жест, который звезда «Одного из нас», «Игры престолов» и «Мандалорца» часто использует на красной дорожке — прикладывает руку к груди или животу — помогает уменьшить тревогу и успокоиться. Это движение работает наподобие объятий, объяснил специалист, оно дает чувство защищенности и спокойствия.

Рука на сердце помогает не рассматривать тревогу как врага и победить ее, это является физическим выражением поддержки. Исследования подобных жестов показали, что они могут стимулировать у человека ощущение стойкости Джеймс Милфорд Глава отдела поведенческих наук Wellbeing Partners

Кроме того, Милфорд дал несколько советов, которые помогут успокоиться перед выступлением или важным мероприятием. Он рекомендовал держать при себе какой-нибудь небольшой предмет, который можно незаметно взять в руку в моменты тревоги, и сосредоточиться на ощущениях от прикосновения к его материалу и форме. Такой же успокаивающий эффект имеет практика осознанного дыхания, когда человек переносит внимание с внешних факторов на вдохи и выдохи.

Ранее стало известно, что Педро Паскаль сыграет в сиквеле «Гладиатора». Переговоры между актером и компанией Paramount находятся на финальной стадии.