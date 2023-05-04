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16:21, 4 мая 2023Забота о себе

Раскрыт секретный смысл фирменного жеста актера Педро Паскаля

Фирменный жест звезды «Мандалорца» Педро Паскаля объяснили борьбой с волнением

Фото: Arturo Holmes / Getty Images

Глава отдела поведенческих наук в британской компании, занимающейся вопросами психического благополучия, Джеймс Милфорд назвал фирменный жест американского актера Педро Паскаля простым и действенным способом унять волнение и беспокойство на публичных мероприятиях. Секретный смысл привычки актера он раскрыл изданию Metro.

По словам Милфорда, жест, который звезда «Одного из нас», «Игры престолов» и «Мандалорца» часто использует на красной дорожке — прикладывает руку к груди или животу — помогает уменьшить тревогу и успокоиться. Это движение работает наподобие объятий, объяснил специалист, оно дает чувство защищенности и спокойствия.

Рука на сердце помогает не рассматривать тревогу как врага и победить ее, это является физическим выражением поддержки. Исследования подобных жестов показали, что они могут стимулировать у человека ощущение стойкости

Джеймс МилфордГлава отдела поведенческих наук Wellbeing Partners
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Кроме того, Милфорд дал несколько советов, которые помогут успокоиться перед выступлением или важным мероприятием. Он рекомендовал держать при себе какой-нибудь небольшой предмет, который можно незаметно взять в руку в моменты тревоги, и сосредоточиться на ощущениях от прикосновения к его материалу и форме. Такой же успокаивающий эффект имеет практика осознанного дыхания, когда человек переносит внимание с внешних факторов на вдохи и выдохи.

Ранее стало известно, что Педро Паскаль сыграет в сиквеле «Гладиатора». Переговоры между актером и компанией Paramount находятся на финальной стадии.

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Екатерина Улитина
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