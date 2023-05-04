Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:00, 4 мая 2023Экономика

«Лукойл» продал завод в Италии

«Лукойл» закрыл сделку по продаже нефтеперерабатывающего завода ISAB в Италии

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российская нефтяная компания «Лукойл» объявила о закрытии сделки по продаже своего нефтеперерабатывающего комплекса ISAB S.r.l. в Италии, третьего по мощности в Европе, компании G.O.I. ENERGY S.r.l., сообщает «Интерфакс».

Покупатель выполнил все условия, в том числе добился согласия на сделку со стороны итальянских властей. Он получит два нефтеперерабатывающих завода, объединенных системой трубопроводов и интегрированных в единый технологический комплект мощностью 16 миллионов тонн в год, резервуарный парк и три морских причала.

Litasco, дочерняя компания «Лукойла», стал единоличным владельцем комплекса в 2013 году. О его продаже пришлось задуматься после начала боевых действий на Украине. Руководство Италии не стало национализировать предприятие, но предупредило о возможности отменить любую сделку, если та поставит под угрозу операции или рабочие места.

Само соглашение с G.O.I. Energy Limited было достигнуто еще в январе, но закрыть сделку в марте, как планировали, не удалось. На проверку соглашения ушло больше времени, чем ожидалось, из-за сомнений США в предполагаемом покупателе. Вашингтон хотел уточнить ситуацию с покупателем и его возможными связями с Россией. В самой G.O.I. Energy утверждают, что ее инвесторы представляют Грецию, Кипр и Израиль.

Владельцем компании является кипрский инвестфонд Argus New Energy Fund. Его конкурентами в покупке компании были несколько предприятий, в том числе американская Crossbridge Energy Partner.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Песков оценил заявление Белого дома о непричастности США к атакам на Кремль
Мать-садистка и живодер из Подмосковья получила срок в колонии
Появилось видео уничтожения бронетехники и пехоты ВСУ под Ореховым
Женщина показала страшную реакцию кожи на лазерную шлифовку
В приграничном российском регионе запретят продажу почти всего алкоголя
«Лукойл» продал завод в Италии
Суд арестовал сообщницу подозреваемого в убийстве школьницы блогера
Пропавшую без вести собаку нашли спустя шесть лет в 756 километрах от дома
Умер бывший худрук театра «Мастеровые» Валентин Ярюхин
Российская орбитальная станция станет портом для лунной программы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.