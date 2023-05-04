«Лукойл» продал завод в Италии

«Лукойл» закрыл сделку по продаже нефтеперерабатывающего завода ISAB в Италии

Российская нефтяная компания «Лукойл» объявила о закрытии сделки по продаже своего нефтеперерабатывающего комплекса ISAB S.r.l. в Италии, третьего по мощности в Европе, компании G.O.I. ENERGY S.r.l., сообщает «Интерфакс».

Покупатель выполнил все условия, в том числе добился согласия на сделку со стороны итальянских властей. Он получит два нефтеперерабатывающих завода, объединенных системой трубопроводов и интегрированных в единый технологический комплект мощностью 16 миллионов тонн в год, резервуарный парк и три морских причала.

Litasco, дочерняя компания «Лукойла», стал единоличным владельцем комплекса в 2013 году. О его продаже пришлось задуматься после начала боевых действий на Украине. Руководство Италии не стало национализировать предприятие, но предупредило о возможности отменить любую сделку, если та поставит под угрозу операции или рабочие места.

Само соглашение с G.O.I. Energy Limited было достигнуто еще в январе, но закрыть сделку в марте, как планировали, не удалось. На проверку соглашения ушло больше времени, чем ожидалось, из-за сомнений США в предполагаемом покупателе. Вашингтон хотел уточнить ситуацию с покупателем и его возможными связями с Россией. В самой G.O.I. Energy утверждают, что ее инвесторы представляют Грецию, Кипр и Израиль.

Владельцем компании является кипрский инвестфонд Argus New Energy Fund. Его конкурентами в покупке компании были несколько предприятий, в том числе американская Crossbridge Energy Partner.