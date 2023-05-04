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18:15, 4 мая 2023Россия

Несовершеннолетняя россиянка попробовала курительную смесь и попала в больницу

Под Пермью несовершеннолетняя девочка употребила курительную смесь и попала в больницу

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В городе Нытва Пермского края несовершеннолетняя девочка попала в больницу после того, как употребила курительную смесь. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в день инцидента пострадавшая проводила время в компании знакомых. Среди них был совершеннолетний молодой человек, предложивший девочке попробовать смесь, в составе которой содержались наркотические вещества.

Вскоре после этого подростка доставили в больницу с признаками отравления. В отношении мужчины, который вовлек девочку в преступную деятельность, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части третьей статьи 230 Уголовного кодекса России («Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в отношении несовершеннолетнего»).

Ранее сообщалась, что гимназистка из Красноярска умерла на праздновании дня рождения — предположительно, девочка отравилась наркотиками. До этого в Санкт-Петербурге 16-летняя школьница умерла в реанимации после отравления наркотическими веществами.

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Варвара Родикова
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